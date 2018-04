PF apreende 100kg de heroína e explosivos no Galeão

Produto foi encontrado em tambores, que estavam retidos pela Receita Federal no Terminal de Cargas do aeroporto desde setembro de 2017

A Polícia Federal apreendeu, na manhã desta terça (24), 100kg de heroína e 50kg de ácido pícrico, substância explosiva usada para fazer dinamites, granadas e outros armamentos, no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. O material estava escondido em tambores, que vieram da China, em setembro de 2017, e estavam, desde então, retidos pela Receita Federal, pois havia suspeita sob o importador.



A carga estava registrada como o produto químico fluticazona, normalmente utilizado para fazer descongestionantes nasais. Um teste inicial com reagentes, entretanto, apontou que as substâncias eram, na verdade, droga e material explosivo. Uma segunda vistoria será realizada.