PF aponta quatro possíveis causas do acidente que vitimou Eduardo Campos

A Polícia Federal (PF) apontou quatro hipóteses para explicar o que pode ter ocorrido no momento do acidente que vitimou o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e mais seis pessoas, em 2014. Os detalhes do inquérito foram apresentados, nesta segunda-feira (6), pelo delegado Rubens Mailener às famílias do ex-governador e de outras vítimas do acidente, em reunião ocorrida no Aeroporto Internacional do Recife, Zona Sul da cidade.





A previsão da PF é de que, nesta terça (7), o inquérito seja apresentado às famílias do piloto da aeronave, Marcos Martins, e do copiloto do jato, Geraldo Magela Barbosa da Cunha, em São Paulo. Apenas após esse encontro, a Polícia Federal deve se pronunciar oficialmente. O inquérito também deve ser remetido ao Ministério Público.



Para o advogado Antônio Campos, irmão de Eduardo, a hipótese de sabotagem não pode ser descartada. "Quando o relatório for apresentado ao Ministério Público Federal e perante o juiz da 5ª Vara de Santos (SP), vou fazer questões suplementares nesse sentido para serem respondidas pelo delegado". O advogado disse ter documentos que embasam a suspeita.



O relatório da PF discordou da conclusão do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), apresentada em janeiro de 2016. Na ocasião, o órgão havia apontado que a queda foi ocasionada por falha humana somada às condições meteorológicas no local.

O delegado trabalhou com 10 hipóteses, das quais quatro continuam possíveis. Quase todas elas apontam para defeito na aeronave. Segundo o relatório, a causa mais provável seria um problema no profundor ou compensador da aeronave, localizados na cauda do avião com a função de diminuir a forca necessária a ser exercida pelo piloto durante as manobras. A peça é essencial para manter a inclinação correta da aeronave.Em nome das famílias de cinco vítimas, o engenheiro João Campos, filho do ex-governador de Pernambuco, disse que a família vai analisar todas as informações. "O delegado fala em possível colisão ou desvio de um objeto, desorientação espacial dos pilotos e de falha mecânica no compensador ou no profundor. Dessas hipóteses, não há nenhuma prevalecente, ou seja, pode ter sido somente uma ou uma combinação de várias", disse.