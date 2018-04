Pezão autoriza empréstimo de R$ 250 mi, mas veta emenda sobre salários em dia

18.04.2018 10:58

Em texto, governador afirma que artigo criado pelo Legislativo poderia 'prejudicar a obtenção dos recursos'

O governador Luiz Fernando Pezão sancionou o projeto de lei que permite ao Estado obter um empréstimo de R$ 250 milhões para modernização da área de tecnologia da Secretaria de Fazenda e Planejamento. O ato foi publicado no Diário Oficial desta quarta (18).



Depois de passar pela Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), o texto recebeu emendas, sendo uma delas exigindo que a assinatura fique condicionada aos salários em dia do funcionarismo público, incluindo 13º. Este artigo, no entanto, foi vetado pelo governador.



No texto, Pezão classifica a intençao do Legislativo como "louvável", mas afirma que "pode vir a prejudicar a obtenção dos recursos, eis que na data da assinatura do empréstimo, os salários podem estar em aberto, pois seu pagamento depende do fluxo de caixa do Estado, ainda mais imprevisível por conta da crise financeira em que se encontra todo o país".