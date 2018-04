Pezão volta a prometer retomada do RAS a policiais

Regime Adicional de Serviço), uma espécie de programa que pagava hora extra aos agentes militarese civis que trabalhassem fora de seus horários de serviço. A ideia é que o benefício já seja concedido a partir da próxima terça, dia 1º de maio.

Os

novos carros fazem parte de um primeiro lote. Pezão ainda prometeu a entrega de um total 850 veículos para a Polícia Militar, até julho deste ano, a um custo de R$ 83 milhões.

Pezão já havia feito a mesma promessa em fevereiro deste ano, antes mesmo do início da intervenção federal na segurança do Estado. Na ocasião, ele disse que o benefício voltaria a ser pago aos agentes a partir do dia 10 de fevereiro, o que não foi cumprido.Desta vez, a nova promessa foi feita durante a cerimônia de entrega de 265 viaturas novas à Polícia Militar, na manhã desta quinta (26), no Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, na companhia do interventor federal, o general Walter Braga Netto.