Pezão e Temer vão discutir licitação de aeroportos

O governador Luiz Fernando Pezão vai se encontrar com o presidente Michel Temer, nesta terça-feira (3), para discutir a licitação do bloco Sudeste de aeroportos. Pezão tenta manter o aeroporto de Macaé, no Rio de Janeiro, no mesmo leilão em que está o de Vitória, no Espírito Santo.

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, tinha pedido ao ministro dos Transportes, Valter Casimiro, para retirar a unidade fluminense do lote, sob a justificativa de que isso causaria prejuízo ao interesse público. Pezão, por sua vez, argumentou que a medida seria injusta, já que o aeroporto de Vitória já havia recebido investimentos federais em obras de infraestrutura no valor de R$ 550 milhões, inauguradas em março deste ano. Enquanto isso, Macaé perdeu voos de transportes de passageiros feitos por aviões de médio e grande portes por falta de infraestrutura.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), responsável pelo leilão, já iniciou o processo de concessão do bloco Sudeste. A proposta inclui o aeroporto de Macaé o de Vitória em um bloco único, no valor de R$ 644 milhões, com a garantia de 30 anos de exploração para a empresa vencedora do leilão.