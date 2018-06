Pezão sanciona lei que reduz ICMS do diesel

O projeto de lei 4.142/18, que reduz a alíquota de ICMS cobrada sobre o diesel no Estado do Rio de 16% para 12%, foi sancionada na tarde desta quarta (6) pelo governador Luiz Fernando Pezão, em um encontro no Palácio Guanabara que contou com deputados, secretários e representantes dos caminhoneiros. A previsão é que a norma seja publicada no "Diário Oficial" desta quinta (7) e que gere uma redução no preço do combustível de até R$ 0,10 por litro.





Continuar a ler "A gente acredita que essa ação vai compensar a perda que teremos. Estávamos perdendo muito abastecimento de combustível. Os caminhões vinham com o tanques na reserva para não terem que abastecer no estado", opinou o governador. Os órgãos de defesa do consumidor (Procon Estadual e municipais) vão atuar no papel de fiscalizadores junto aos postos de combustíveis, mas o governo afirmou que será necessária a participação da ANP ( Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis) para que a redução seja aplicada de fato.



"Vamos fazer um ofício ao presidente Michel Temer, ministros Moreira Franco, Eliseu Padilha e Carlos Marun e também à ANP, para que a fiscalização seja feita na ponta. É claro que o Procon vai fiscalizar e fazer todo o trabalho que for possível, mas isso não é só uma atribuição do Procon. É preciso que o governo federal e a ANP fiscalizem o resultado desse esforço que estamos fazendo", afirmou Pezão.



O litro do diesel, que custava em média R$ 3,80 no Estado, agora deve variar entre R$ 3,20 e R$ 3,30, após a implementação da lei do ICMS e das medidas anunciadas pela União, na avaliação do presidente da Associação dos Transportadores de Combustível e Derivados de Petróleo do Rio, Ailton Gomes.



Segundo ele, d esde de 2016, cerca de 30% das empresas de transportes de carga instaladas no Rio migraram para outros Estados, afastadas pela alíquota alta de ICMS. "Estados como São Paulo e Espírito Santo se tornaram mais atrativos do que o Rio. Com essa redução, esperamos que volte a movimentação dentro do estado e os empregos aumentem", disse.



Duas emendas à lei, que haviam sido incluídas pelos deputados da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) durante a votação, foram vetadas pelo governador. Uma delas autorizaria o Estado a buscar uma compensação de eventuais perdas com a redução de ICMS junto à União. A o utra mudança permitiria uma alteração no contrato de empréstimo feito no ano passado com o banco BNP Paribas, em que as ações da Cedae foram dadas como garantia.



Com a nova lei, o Estado deve perder R$ 13 milhões ao mês em arrecadação com o imposto. Pezão, no entanto, disse que a possível perda será compensada por um aumento na receita provocada pelo reajuste das tarifas de energia elétrica por parte da União, em março deste ano, o que deve gerar mais cerca de R$ 30 milhões por mês ao Estado. Além disso, o governador disse que o Governo espera que os caminhoneiros que abasteciam em Estados vizinhos, diante da alíquota menor, passem a encher o tanque em postos do Rio, melhorando a arrecadação.