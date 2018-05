Pezão descarta ponto facultativo e prioriza abastecimento de serviços básicos

27.05.2018 19:23

Governador deu coletiva de imprensa na noite deste domingo (27), após reunião com interventor federal e secretariado

O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, informou que não será decretado ponto facultativo neste segunda (28), no Estado do Rio, e que as escoltas das forças de segurança priorizam o abastecimento de combustíveis aos serviços básicos, essenciais à população, como a Polícia Militar, os Bombeiros, as ambulâncias da rede de saúde, a Fetranspor e a Rio Ônibus.



"Vamos garantir a saída desses caminhões, com escolta. Vamos colocar um adesivo para indicar que eles estão atendendo a questões humanitárias. Não vamos dar ponto facultativo. Vamos abastecer as empresas de ônibus e estamos reforçando as operações da Supervia e do metrô, para dar condições à população, para que as escolas e os hospitais funcionem", afirmou Pezão.



O interventor federal da Segurança Pública, o general Walter Braga Netto, também participou da reunião, ao lado de boa parte do secretariado do Estado, na noite deste domingo (27), no CICC (Centro Integrado de Monitoramento e Controle). Ele comentou o uso das Forças Armadas para garantir que os caminhões de combustíveis cheguem aos seus destinos.



"A Força Armada negocia para que, quando chegue ao local da greve, não precise usar força. Negociação política não cabe às Forças Armadas. Nós só vamos usar força se necessário. A Polícia Federal também já está acionada. O pessoal tem que pensar nas pessoas que morrerem nos hospitais por falta de insumos", disse o interventor federal.



Pezão também fez um apelo ao movimento grevista, para que permita a circulação dos caminhões que atendem a serviços básicos, principalmente de saúde.



"Quinta, nós atendemos prontamente as revindicações que eles fizeram. Enviamos a lei que reduz o ICMS sobre o óleo diesel à Alerj na sexta. A gente espera reciprocidade, que eles saiam dos piquetes, que vejam o sofrimento que a população está tendo. Recebi apelos de prefeitos do interior. Há muitos médicos que não conseguem chegar aos postos de saúde, porque não têm como se deslocar. Estamos fazendo apelos para salvar vidas, para chegarem mantimentos a unidades de saúde", disse o governador.



Na rede estadual de saúde, cirurgias eletivas foram suspensas, por conta da baixa no estoque do Hemorio. Com a escassez de opções de transportes, o número de doadores de sangue caiu muito, fazendo com que apenas cirurgias de emergência sejam atendidas nas unidades de saúde do Estado, a partir desta segunda (28), segundo a Secretaria Estadual de Saúde.