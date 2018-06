Pezão defende que intervenção seja prorrogada

Segundo governador, será uma 'loucura' se o próximo governador do estado dispensar o uso das Forças Armadas

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, defendeu nesta quinta-feira (21) que a intervenção federal no estado seja prorrogada. Segundo ele, será uma "loucura" se o próximo governador do estado dispensar o uso das Forças Armadas.

"Eu acho particularmente uma loucura o governante que sentar aqui [na cadeira de chefe do Executivo fluminense] dispensar o uso das Forças Armadas".

Apesar de o interventor, general Walter Braga Netto, afirmar que a partir de outubro começa o trabalho de transição, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann já sugeriu que a intervenção federal no Rio de Janeiro seja prorrogada por mais um ano, até o fim de 2019.

O decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional autorizou a União a intervir no Rio de Janeiro na área da segurança até o dia 31 de dezembro deste ano.

Para Pezão, o estado precisa de atuação policial forte. "Eu falei no dia em que o presidente Michel Temer assinou a intervenção: vocês vão entrar e não sair nunca mais. É uma dívida que a União tem com a cidade do Rio de Janeiro.