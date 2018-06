Petrobras e distribuidoras de gás fecham acordo para aumentar fornecimento

Após reunião no Ministério Público, ficou acertado que as empresas poderão usar os dois dutos de bombeamento no Porto de Suape

Um acordo entre a Petrobras e as empresas distribuidoras de gás liquefeito de petróleo (GLP) que atuam em Pernambuco foi assegurado, após uma reunião convocada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para buscar solucionar o desabastecimento de gás de cozinha que acomete o Estado, trazendo muito transtorno à população.



Para este domingo (17), foi agendado um bombeio simultâneo dos dutos de GLP da Petrobras, no Porto de Suape, para tentar aumentar a velocidade de abastecimento e ainda suprir uma maior demanda do produto para as todas as distribuidoras que operam no porto: Nacional Gás, Liquigás, Ultragás, Copagaz e Supergás.



O bombeio, que é feito atualmente pela Transpetro, é realizado por dois dutos de fornecimento. Um é exclusivo da Nacional Gás, a maior das empresas, e o outro serve às demais, o que as leva a um revezamento e a menor eficiência de logística pelo gasto de tempo. Enquanto uma distribuidora abastece, as outras ficam ociosas à espera da sua vez. O teste foi programado para um domingo, pois é um dia em que não há envasamento e assim não traz riscos de prejudicar a operação que ocorre em dias comuns.



Se houver sucesso no novo procedimento, haverá mais agilidade e menos tempo perdido no bombeio, assim como um maior volume de GLP será fornecido às distribuidoras. Os representantes das empresas afirmaram que possuem um número satisfatório de botijões para um aumento de demanda e a Petrobras confirmou possuir GLP mais que suficiente para fornecer as quantias a mais que foram requisitadas. Inclusive, o representante da Petrobras, Marcelo Malta, informou que há dois navios da companhia no Porto de Suape com 80 mil toneladas do produto.



A Ultragás se comprometeu a receber uma cota adicional de 150 toneladas por dia, num total de 620 toneladas. A Nacional Gás pode receber 200 toneladas por dia a mais, num total de 630 mil toneladas. A Liquigás comentou que envasou 23 mil botijões me maio e que poderia aumentar a demanda em mais seis mil, o que corresponderia a 180 toneladas, somando um total de 400 toneladas por dia. A Supergas tem condições de envasar mais 150 toneladas por dia, perfazendo um total de 300 toneladas. A Copagaz por receber mais 100 toneladas, num total 300 toneladas.