Pesquisadores mexicanos apontam intervenção como política falha

"Não há controle e transparência para a sociedade civil para mostrar como o dinheiro foi gasto. Há uma desmesura. Quanto mais tempo, mais dinheiro gasto. Podemos dizer que o modelo de segurança do México, de militarização, é um modelo falido", disse Forne, lamentando ainda a Lei de Segurança Interna, que regulamenta as tarefas que as Forças Armadas têm realizado no país.



A questão dos direitos humanos vem se mostrando alarmante no país. Pesquisadora da Flacso (Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais), Sandra Serrano destacou uma grave crise de violação dos direitos humanos, incluindo desaparecimentos e impunidade. Os dados oficiais apontam 35 mil casos de desaparecimentos no México – números esses que não são vistos como confiáveis por Serrano.





Advogado e coordenador da área jurídica do Centro ProDH, Luis Tapias vê a militarização da segurança pública como "uma política cara, que aumenta a criminalidade, não alcança os objetivos e é nociva para a vida da população. O uso da força, a militarização, é o que nos levou a essa posição de violações dos direitos humanos. Há um contexto de tortura generalizado no México."



Presente no evento, o sociólogo e pesquisador do Laboratório de Violência da Uerj Ignácio Cano acredita que o Brasil pode aprender com as lições observadas no México nos últimos anos.

"A estratégia de confronto armado realimenta a violência e não resolve a situação da criminalidade. A entrada do Exército traz riscos à população, na questão da violação dos direitos humanos, custo econômico elevado e problemas de falta de transparência. E há muita dificuldade para reverter a situação. Se uma autoridade decide retirar o Exército, isso não é mais possível a curto prazo, porque eles desinvestiram nas polícias e hoje em dia ninguém consegue mais tomar conta daquilo. Eles têm que reinvestir na polícia antes de poder retirar o Exército. Então é um processo de alto custo, sem benefícios aparentes e difícil de reverter", finalizou Cano.