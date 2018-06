Pernambuco registra, em média, 11 assassinatos por dia, em maio

Porém, os homicídios voltaram a cair neste ano. De acordo a SDS, o mês passado registrou 355 assassinatos, o que representa uma redução de 22,49% em relação a maio de 2017

Em maio de 2018, Pernambuco registrou, em média, 11 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) por dia. Porém, os assassinatos voltaram a cair neste ano, em comparação ao mesmo período de 2017. De acordo com dados da Secretaria de Defesa Social (SDS) divulgados nesta quinta-feira (14), o mês passado registrou 355 assassinatos, o que representa uma redução de 22,49% em relação a maio de 2017, quando houve 458 registros.



Empatados, abril e maio deste ano tiveram a menor incidência desse tipo de crime em 22 meses, perdendo apenas para julho de 2016 (com 346 mortes). No acumulado dos primeiros cinco meses de deste ano, a retração foi de 22,12% no comparativo com o mesmo período de 2017: passou de 2.496 para 1.944 homicídios.



Dos 355 CVLIs de maio, 73,8% (ou 262) foram motivados pelo tráfico de drogas/acerto de contas e outras atividades criminais. O segundo maior causador de mortes foram os conflitos na comunidade (16,06% ou 57 casos), seguido pelos conflitos afetivos ou familiares (exceto feminicídio), com 2,82% (ou 10 óbitos), e pelos latrocínios (2,54% ou 9 casos).



No mês passado, houve cinco feminicídios (1,41% das motivações), contra oito registrados em maio de 2017. Um levantamento elaborado pela Gerência de Análise Criminal e Estatística da SDS (Gace) mostrou que, das pessoas assassinadas no mês passado, 138 (ou 38,87% do total) já haviam sido submetidas ao sistema de justiça criminal.



RMR concentra maioria dos casos

Na análise por regiões,a região metropolitana do Recife (RMR) continua liderando com o maior número de homicídios, com 100 assassinatos registrados ao longo de maio. Deste total, quase metade (49) foram apenas na capital pernambucana. Contudo, segundo a SDS, os números apresentam redução de 21,88%, em comparação ao mesmo período do ano passado, quando houve 128 assassinatos na RMR.



Além disso, verificou-se retração nas demais regiões do Estado, no comparativo dos meses de maio de 2018 e 2017: - 28% no Agreste (de 99 para 71), -24,54% no Sertão (57 para 43), -20% na Zona da Mata (115 contra 92). O Recife apresentou declínio de 16,95% (59 para 49). Dos 185 municípios pernambucanos, 95 não registraram Crimes Violentos Letais Intencionais e outros 70 apresentaram queda nessa modalidade criminosa.



"Entre janeiro e maio deste ano, foram presos 781 homicidas, colaborando decisivamente para as quedas dos índices e, principalmente, para a proteção da sociedade", informa o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua. De acordo com a SDS, o orçamento para 2018 prevê R$ 5 bilhões para a área de segurança.