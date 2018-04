Pernambuco tem primeira morte associada a gripe em 2018

Um paciente de 45 anos, notificado em 16 de abril com síndrome respiratória aguda grave (Srag), no Imip, centro do Recife, morreu na última terça-feira (24). Após análise laboratorial, feita pelo Laboratório Central de Pernambuco (Lacen-PE) e divulgada na quinta-feira (26), foi constatado o vírus da influenza A(H1N1) nas amostras coletadas. Esta é a primeira morte associada à gripe neste ano em Pernambuco.





A SES também reforça que os municípios pernambucanos estão abastecidos da vacina contra a influenza, que protege contra três vírus da doença: A(H1N1), A(H3N2) e B. Ao todo, mais de 2,3 milhões de pernambucanos estão aptos a participar da campanha. A expectativa é imunizar, no mínimo, 90% do público prioritário.



Boletim Srag

De acordo com o boletim da semana 15, que compreende o período até o dia 14 de abril, Pernambuco registrou 315 casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag), com um resultado positivo para influena A(H1N1) e 4 para influenza A(H3N2). O número de casos de Srag em 2018 representa uma diminuição de 38,5% em relação a 2017, quando foram registrados 513 adoecimentos, sendo 48 para influenza A(H3N2), 7 de influenza B, 2 de vírus sincicial respiratório (VSR) e 1 de parainfluenza1.



Dados de SG

No caso da síndrome gripal, que engloba os casos leves, o Estado faz o acompanhamento em quatro unidades sentinelas, localizadas no Recife (3) e em Jaboatão dos Guararapes (1). Nessas unidades, semanalmente, são realizadas algumas coletas de amostras dos pacientes para identificar os vírus em circulação no Estado. Também até o dia 14 de abril, já foram confirmados oito casos de influenza A(H1N1), quatro de influenza A(H3N2), um de influenza B e um de vírus sincicial respiratório (VSR).

A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), nesta sexta-feira (27), por meio de nota. A SES, a unidade de saúde e o município de origem do paciente (Recife) estão investigando o caso do homem, que tinha comorbidade (doença crônica), para saber o que pode ter contribuído para o agravamento do quadro do paciente.A SES destaca que está, permanentemente, monitorando a circulação dos vírus respiratórios no Estado e que os casos de Srag reduziram 38,5% em relação ao mesmo período de 2017. Rotineiramente, o órgão também está em contato com os serviços de saúde e com os municípios para reforçar a importância da notificação de Srag, quando há a internação do paciente, e do uso da medicação (oseltamivir) para os casos com recomendação.