Pernambuco registra, em média, 275 roubos por dia

Pernambuco registrou, em média, 275 roubos por dia no primeiro semestre de 2018. Ao todo, de janeiro a junho deste ano, a Secretaria de Defesa Social contabilizou 49.824 casos. Ainda assim, isto representa uma queda de 21,94%, se comparado ao mesmo período de 2017, quando foram registradas 63.827 ocorrências. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (12).





A Capital diminuiu os números também. A redução foi de 23,1% nos CVPs no semestre, na comparação com os primeiros seis meses de 2017. Passou de 21.971 para 16.908. Em junho de 2018, a Capital saiu de 3.368 casos, em 2017, para 2.766 em 2018 (-17,87%). A Zona da Mata também reduziu os roubos, com -21,55% no semestre (de 7.975 para 6.256), assim como o Agreste (-19,44%, de 11.282 para 9.089) e o Sertão (-13,22%, de 3.388 para 2.940).



No Estado, os casos de assalto em transporte coletivo tiveram queda de -48% nos primeiros seis meses de 2018, no comparativo com igual período em 2017. De 844 ocorrências registradas pela polícia no ano passado, o total caiu para 439 de janeiro a junho deste ano. Somente em junho, as queixas diminuíram de 113 para 95, uma diferença de 15,9%.



No primeiro semestre de 2018, as polícias apreenderam 2.406 aparelhos, 610% a mais do que na metade inicial de 2017. Ao mesmo tempo, as ocorrências de roubo de celular têm diminuído. O total de aparelhos subtraídos de seus donos entre janeiro e junho deste ano foi de 18.659, -27% em relação a esse intervalo em 2017. Apenas em junho, a queda foi de 26% (de 4.205 para 3.116).



Retrocedeu em 19,6% o quantitativo de queixas por roubo de veículos em Pernambuco no primeiro semestre deste ano. Se entre janeiro e junho de 2017 haviam chegado 10.486 registros desse tipo de crime às delegacias, a incidência caiu para 8.432 casos no período equivalente deste ano. Especificamente em junho, a queda foi de -15,98%, saindo de 1.640 ocorrências para 1.378 em comparação com junho de 2017. No que diz respeito às cargas roubadas, Pernambuco teve -16% casos nos primeiros seis meses deste ano (367 para 309).



"Operações integradas e permanentes contribuíram para essa melhoria no cenário, a exemplo da operação Agamenon Magalhães, que diminuiu em 51,7% os roubos na região do principal corredor viário da nossa capital durante o primeiro semestre de 2018. Também se destacaram a operação Boa Viagem e a Cerne, que tem o Centro do Recife como área de atuação. Essas ações resultaram em reduções de 31,4% e 19,1%, respectivamente, nos assaltos nessas regiões", afirma o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Antônio de Pádua.



Prisões e apreensões aumentam

As polícias de Pernambuco também estão prendendo mais este ano. De janeiro a junho de 2018, o número de pessoas autuadas em flagrante subiu 41% em relação ao primeiro semestre de 2017. Foram 15.706 prisões este ano, contra 11.115 na primeira metade do ano anterior. E as autuações por ato infracional, cometidos por adolescentes, subiram 25% no semestre em comparação com os primeiros seis meses de 2017: de 2.238 para 2.799. As operativas da SDS também retiraram mais armas de circulação, na comparação dos mesmos períodos. As apreensões cresceram 49%, passando de 2.123 para 3.156.

A queda ocorreu em diversas modalidades de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), inclusive os assaltos a ônibus e os roubos de celular, veículos e cargas. Somente em junho de 2018, a redução foi de 20,39% na comparação com o mesmo mês do ano antecedente. As ocorrências de roubo no sexto mês de 2017 tinham alcançado 10.256 casos, enquanto o período equivalente deste ano computou 8.165 registros de CVP.O recuo na incidência de roubos no semestre ocorreu em todas as regiões de Pernambuco. Destacou-se a Região Metropolitana (exceto Capital), que baixou os números em -23,84%. De janeiro a junho de 2017, tinham ocorrido 19.211 crimes desse tipo na RMR, total que caiu para 14.631.