Pernambuco recebe 70 imigrantes venezuelanos

Cento e quinze imigrantes venezuelanos desembarcam, na tarde da próxima terça-feira (3), no Aeroporto Internacional do Recife, vindos de Boa Vista, Roraima, numa aeronave da Força Aérea Brasileira. Setenta deles seguirão, em veículos do Exército, para Igarassu, onde serão acolhidos nas aldeias infantis; 45 irão para João Pessoa (PB) e serão abrigados na Pastoral do Migrante naquele Estado.





As equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ), por meio da Executiva de Assistência Social (SEASS), estão organizando a infraestrutura para esse acolhimento emergencial. De acordo com o secretário da SDSCJ, Cloves Benevides, o governo do Estado irá providenciar vagas nas escolas para as crianças e adolescentes, serviços de assistência, saúde e regularização de documentos para todos, além de auxiliar os imigrantes interessados em trabalhar.A vinda dos venezuelanos para Pernambuco faz parte de um acordo entre o governo do Estado com a Secretaria Nacional da Casa Civil e o Comitê Federal de Assistência Emergencial, que desde o início do ano tratam do fluxo migratório desses estrangeiros. Anteriormente, o governo federal já realizou outras etapas de interiorização, levando venezuelanos para as cidades de Cuiabá, Manaus e São Paulo.