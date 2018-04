Pernambuco lidera crescimento de argentinos no Brasil

Pernambuco é líder no Brasil na chegada de turistas argentinos. Até junho de 2018, o crescimento esperado no número de argentinos no Estado será 80% superior ao mesmo período do ano passado, entre janeiro a junho. A estimativa foi apresentada, em Buenos Aires, durante o WTTC Summit 2018, pela Forwardkeys, empresa global que trabalha com antecipação de demanda.





No último mês de março, entraram em atividade as novas rotas de Córdoba e Rosário, operadas pela Azul. Além dos novos voos, uma nova frequência da Latam para Buenos Aires será lançada ainda no primeiro semestre de 2018, além das três ligações já existentes entre o Estado e a capital argentina.



Desde a chegada dos dois voos já em operação, pela Latam (2015) e Gol (2016), o número dos nossos vizinhos sul-americanos só cresce. Em 2014, o Estado recebeu 17 mil turistas argentinos; em 2015, 26 mil; em 2016, 56 mil e em 2017, 110 mil. Em 2018, o cenário se mantém animador.



Só nos três primeiros meses de 2018, Pernambuco já recebeu 48 mil turistas argentinos, um incremento de 134% em relação ao mesmo período de 2017, quando cerca de 16 mil hermanos desembarcaram no Estado.

O estudo teve como base as reservas de viagens realizadas a partir da América do Sul e Caribe, e revelou ainda que Pernambuco segue à frente na preferência dos vizinhos sul-americanos em relação a estados como Santa Catarina (47,8%), Rio de Janeiro (23%), São Paulo (16,5%) e Bahia (8,1%).A escolha de Pernambuco como destino pelos argentinos tem sido demanda inclusive para o aumento de frequências aéreas e lançamento de novos voos.