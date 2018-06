Pernambuco lança editais para concursos da PM e Bombeiros

No total, são 500 vagas para praças e 60 para oficiais da PMPE, além de 20 para oficiais do CBMPE

A Secretaria de Defesa Social (SDS) lançou, nesta sexta-feira (8), dois editais de processos seletivos para reforçar os efetivos da Polícia Militar (PMPE) e do Corpo de Bombeiros (CBMPE). Ao todo, são 500 vagas para praças da PMPE, assim como 60 para oficiais da corporação. Outras 20 vagas são voltadas para os cargos de oficiais do CBMPE.



As inscrições para os certames, que serão organizados pelo Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco (IAUPE), começam neste domingo (10). Para concorrer às vagas, os interessados precisam preencher uma série de requisitos, como não possuir antecedentes criminais; ter entre 18 e 28 anos; ser habilitado para a condução de veículos automotores (no mínimo, categoria B); e possuir altura mínima de 1,65 metros para homens e 1,60 para mulheres.



Em relação à formação, os candidatos que forem concorrer aos cargos de praças, precisam ter, no mínimo, ensino médio completo. Já para os cargos de oficiais, é exigido diploma de graduação em direito para a PMPE e qualquer graduação para o Corpo de Bombeiros.



Os dois certames serão realizados em duas etapas, sendo a primeira composta por quatro fases organizadas pelo IAUPE e contará com exames de habilidade e conhecimento, aptidão física; exames médicos e avaliação psicológica. Já na segunda etapa, os classificados participarão de cursos de formações específicos.



"Esse novo efetivo para a PM vai ajudar a ampliar e fortalecer as unidades que estamos inaugurando este ano, a exemplo do 2° BIEsp, em Petrolina, e do 26° Batalhão, em Itapissuma, e dar mais musculatura a unidades localizadas em áreas estratégicas, onde precisamos combater a criminalidade e realizar ações preventivas. No caso dos bombeiros, estamos interiorizando serviços e investindo na presença de guarda-vidas em nossa orla", explica o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua.