Pernambuco é 6º Estado com maior taxa de homicídios no Brasil

Dado, refente ao ano de 2016, faz parte do Atlas da Violência 2018, divulgado nesta terça-feira (5)

Pernambuco é o sexto Estado do Brasil com a maior taxa de homicídios, chegando a 47,3 para cada 100 mil habitantes. O dado, refente ao ano de 2016 e divulgado nesta terça-feira (5), faz parte do Atlas da Violência 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).



Ainda de acordo com o estudo, os últimos dados apontam para a consolidação da exaustão do programa Pacto pela Vida, que contribuiu para a queda consistente das taxas de homicídios em Pernambuco, entre 2007 e 2013. Nos últimos três anos analisados (2014, 2015 e 2016) o crescimento das mortes foi de 39,3%.



Foi constatado também o aumento na quantidade de jovens assassinados, em 2016, em 20 Estados, com destaque para Acre (+84,8%) e Amapá (+41,2%), seguidos pelos grupos do Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e Roraima, que apresentaram crescimento em torno de 20%, e de Pernambuco, Pará, Tocantins e Rio Grande do Sul, com crescimento entre 15% e 17%.



Quando se observa o perfil do jovem do sexo masculino, os valores também se elevam, haja vista os homens representarem 94,6% das vítimas jovens. Assim, a taxa média de homicídios de jovens homens no Brasil salta para 122,6 por grupo de 100 mil. Sergipe segue com a taxa mais elevada, 280,6, seguido por Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco, Estados que apresentaram taxas superiores a 200 jovens homens mortos por grupo de 100 mil em 2016.



As taxas por 100 mil habitantes de mortes violentas por causa indeterminada atingiram níveis preocupantes em nove Estados em 2016, o que pode contribuir para ocultar uma maior taxa de agressões letais nessas localidades. O caso mais grave se refere ao Estado da Bahia, cuja taxa é de 9,7, seguido por Pernambuco (9,1), Rio de Janeiro (7,9), Minas Gerais (7,4) e Ceará.



Redução de homicídios

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco destaca que o Atlas da Violência 2018 mostra que Pernambuco foi uma entre as sete unidades da federação que reduziram a sua taxa de homicídios por 100 mil habitantes entre 2006 e 2016. O índice caiu 10,2% nesse período.



"Essa época, no entanto, já foi exaustivamente analisada, tanto pela gestão como por entidades da sociedade civil. E nosso foco está na execução de medidas que mantenham e ampliem curva descendente da criminalidade em Pernambuco", diz a secretaria na nota.



Ainda de acordo com a SDS, desde o segundo semestre de 2017, os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) estão em curva de redução, com melhores resultados já obtidos em 2018. No primeiro quadrimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior, a retração foi de 21,98%: 1.590 em 2018, contra 2.038 no período de janeiro a abril de 2018.



"Pernambuco vem ampliando, anualmente, os investimentos na segurança pública. A aplicação de recursos em 2015 foi de R$ 3,25 bilhões. Já em 2016, esse valor chegou a R$ 3,65 bilhões. Em 2017, a destinação de recursos para a pasta foi da ordem de R$ 4,46 bilhões e, para 2018, a previsão é de R$ 5 bilhões", informa a pasta.