Pernambuco decreta situação de emergência

Governador assinou, nesta sexta-feira (25), decreto que visa garantir agilidade na distribuição de combustíveis, alimentos e insumos

O governo de Pernambuco decretou situação de emergência para manter funcionando os serviços essenciais à população no Estado, afetados pelo desabastecimento de combustível durante o protesto dos caminhoneiros. Após reunião do Comitê de Monitoramento de Crise, nesta sexta (25), o governador Paulo Câmara (PSB) assinou o decreto n. 46.061, que será publicado no Diário Oficial do Estado deste sábado (26).



A ação busca assegurar agilidade à administração pública estadual e aos municípios para o restabelecimento da normalidade, viabilizando, entre outras questões, a distribuição de combustíveis, alimentos e insumos a entidades públicas e a segmentos da sociedade civil.



O procurador-geral do Estado, César Caúla, detalhou que o decreto autoriza a realização de requisição administrativa para eventuais falta de materiais. "O Estado pode fazer a requisição ao particular e, depois, indenizá-lo. Também autoriza a prestação de serviço de segurança para a viabilização dos transportes das mercadorias, apoio aos municípios, realização de plantões e situações de acréscimo de carga de trabalho na Polícia Militar", explicou.



Durante coletiva de imprensa, realizada no Centro Integrado de Comando e Controle Regional de Pernambuco (CICCR), Câmara criticou a posição do governo Federal de colocar os lucros da Petrobras à frente dos interesses da população.



"Tudo o que estiver dificultando o cumprimento das decisões judiciais, o abastecimento dos postos de gasolina, o abastecimento do ir e vir de mercadoria, será facilitado com ações que constam nesse decreto", afirmou o governador. Com relação à tentativa do governo Federal de dividir com os Estados a responsabilidade pelo atual momento, Paulo Câmara foi enfático, defendendo a prestação de serviços públicos à população.



"Não vamos, de maneira nenhuma, num momento crise que nós estamos passando, abrir mão de receita de saúde, de educação e de segurança para garantir lucro da Petrobras. Pernambuco não iniciou esse movimento de alta de combustível. Foi a Petrobras que, sem diálogo, fez isso também no gás de cozinha", asseverou.



Exército

Ainda com o objetivo de assegurar os serviços essenciais à população, o governador enviou um ofício ao general do Exército Artur da Costa Moura, Comandante Militar do Nordeste, solicitando a disponibilização do uso dos Parques de Tancagem das Forças Armadas, tanto no Grande Recife quanto no interior do Estado.



Quanto à segurança, Paulo frisou que todas as viaturas e todo o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica estão nas ruas. "Não há nenhum tipo de prejuízo dos serviços de segurança no Estado, assim como na saúde, uma vez que os hospitais estão abastecidos", destacou.