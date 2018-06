Pernambuco cria comitê técnico gestor da hanseníase

Pernambuco contará com grupo especial para discussão científica da hanseníase, doença infecciosa transmitida pelo bacilo M. leprae, que ataca o sistema nervoso periférico e provoca alterações de sensibilidade ao frio/calor, ao tato e à dor. O lançamento do Comitê Estadual Técnico Gestor da Hanseníase de Pernambuco aconteceu nesta quinta-feira (21), durante o encerramento do I Seminário de Experiências e Inovações da Vigilância em Saúde, no Recife.





O Comitê servirá ainda para expandir as diretrizes adotadas nas discussões para os municípios de todas as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres), assim como pleitear junto ao Ministério da Saúde (MS) as necessidades específicas para os casos identificados como prioridades para condutas diferenciadas. Gestores regionais e municipais devem participar da cerimônia de lançamento.

Em 2017, o Estado registrou 2.391 casos novos de hanseníase. Desses, 192 foram em menores de 15 anos. O objetivo principal da iniciativa é uniformizar as condutas terapêuticas dos casos mais complexos e implementar, conforme a necessidade das Regionais de Saúde, comissões de debate sobre o tema. Com a criação do Comitê Técnico, a expectativa é integrar os profissionais dos centros de referência em hanseníase de Pernambuco, contribuindo para a constante atualização dos especialistas."A junção das experiências dos profissionais diretamente envolvidos na detecção e controle da doença contribuirá bastante para o direcionamento dos casos. O Comitê fortalecerá a nossa política de controle da hanseníase para todo o estado", pontua a coordenadora do Programa Estadual de Controle da Hanseníase, Monique Lira.