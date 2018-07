Pernambuco confirma primeira morte por arbovirose em 2018

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou, nesta sexta-feira (13), a primeira morte causada por arbovirose em Pernambuco, em 2018. A vítima foi uma mulher de 53 anos, moradora da cidade de Paulista, no Grande Recife. A morte teve relação com a dengue e aconteceu no dia 21 de fevereiro, mas estava sob investigação. A confirmação veio após análises laboratoriais, além de uma avaliação domiciliar e hospitalar do caso.





No caso da chikungunya, houve redução de 51,3% no número de notificações, na comparação entre 2017 e 2018. Este ano, foram notificados 1.647 casos em 120 municípios, com 235 confirmações e 714 descartes. No mesmo período de 2017 houve 3.380 notificações.



Pernambuco registrou, ainda, 486 notificações de zika em 73 cidades do estado, sendo 27 delas confirmadas e 350, descartadas. Em 2017, no mesmo período, foram notificados 497 casos, o que representa uma redução de 2,2% este ano.



Infestação

Dos 184 municípios de Pernambuco, 84 estão em situação de risco, 82 em estado de alerta e apenas 18 em situação satisfatória, de acordo com o Índice de Infestação Predial do 3º ciclo do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes Aegypti (LIRAa).

Ainda de acordo com o boletim divulgado pela SES, de 31 de dezembro de 2017 a 7 de julho de 2018, foram notificadas 42 mortes por arboviroses no Estado, englobando dengue, zika, chicungunya e febre amarela, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Do total, seis foram descartadas e uma, confirmada. Outros 35 casos ainda estão sendo investigados pelo Comitê Estadual de Discussão de Óbitos por Dengue e outras Arboviroses de Pernambuco.De janeiro a julho, a SES notificou 13.006 casos de dengue em 171 municípios. Esse número representa um aumento de 17,3% em comparação com o mesmo período de 2017, quando foram notificados 11.084 casos. Das notificações deste ano, 2.786 foram confirmadas e 4.210, descartadas.