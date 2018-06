Pernambuco amplia vacinação contra a influenza

Em Pernambuco, 2.227.491 pessoas foram vacinadas durante a campanha de imunização contra a influenza, que teve início no dia 23 de abril e se encerrou na sexta-feira (22). O total vacinado representa 92,8% do público alvo, atingindo a meta mínima de 90%. Agora, os municípios pernambucanos que ainda possuem doses da vacina podem imunizar, além da população inclusa nos grupos prioritários, crianças de 5 a 9 anos e adultos entre 50 e 59 anos.

"Com o fim da campanha, o Ministério da Saúde orienta a ampliação do público para que não haja perda de vacina, que não é recolhida. Mesmo assim, as cidades que não conseguiram imunizar 90% dos seus grupos prioritários ainda podem continuar buscando estratégias para chegar até essa população", disse a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Ana Catarina de Melo.

No Estado, apenas o grupo prioritário formado pelas crianças entre 6 meses e menores de 5 anos não atingiu a meta mínima, de 90%. Foram vacinados 518.781 (85,1%) meninos e meninas durante a campanha.