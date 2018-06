Pernambuco abre seleção simplificada na área de educação

As secretarias de Administração e de Educação de Pernambuco abriram as inscrições para uma seleção simplificada com 395 vagas para profissionais da área de educação. Os salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 4,5 mil. As vagas são para profissionais dos níveis médio e superior, para atuar no Programa Nacional de inclusão de Jovens (Projovem Urbano).





O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado por até no máximo seis anos. Ainda segundo o edital, a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 30 de junho. Já a divulgação do resultado final está prevista para acontecer no dia 5 de julho.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir desta terça-feira (12) até o dia 26 de junho no site da Secretaria Estadual de Educação . As oportunidades são para assistentes administrativos, pedagógicos jurídicos, técnicos de nível médio, professores e intérpretes de Libras. A seleção é feita em uma etapa única, por meio de análise de experiência profissional e de títulos.De acordo com o edital, que pode ser encontrado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (12), há vagas em municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR), da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão. Do total de vagas ofertadas, 5% será reservada para pessoas com deficiência, que no ato da inscrição devem declarar essa condição e especificar sua deficiência.