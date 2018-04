Período de chuvas acende alerta para leptospirose

Principal forma de se prevenir é usar botas e luvas para evitar o contato com água da chuva, lama, e esgoto

De janeiro a março deste ano, foram notificados 70 casos de leptospirose (19 confirmados) em Pernambuco, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Isto representa uma redução de 23,91% em relação ao mesmo período de 2017, quando foram notificadas 92 suspeitas (18 confirmados). Porém, com o início do período de chuvas no Estado, esse dado não pode ser comemorado, pois os casos podem aumentar.



De 1º de janeiro a 30 de dezembro de 2017, a SES recebeu a notificação de 801 casos da doença. O que representa um aumento de 35,5% em relação ao mesmo período de 2016, quando foram notificados 591 casos. No ano passado, foram notificados 594 casos, sendo 160 casos confirmados e 376 casos descartados. Já em 2017, foram 197 confirmações e 426 descartes.



Dos infectados com a doença, 24 morreram em 2017, número 26,3% maior do que as 19 mortes contabilizadas no mesmo período de 2016. No ano passado, as mortes ocorreram em 12 cidades. O Recife registrou sete das 24 mortes. "A manifestação acontece, sobretudo na população de baixa renda, que, na maioria dos casos, vive sem saneamento básico, coleta de lixo e abastecimento de água adequada", explica o gerente de Vigilância e Controle de Zoonoses, Francisco Duarte.



Ele explica que a principal forma de se prevenir é usar botas e luvas para evitar o contato com água da chuva, lama, e esgoto. "Na falta destes objetos pode-se usar sacos plásticos para proteger pés e mãos", orienta. Duarte destaca que os sintomas da doença levam de sete a 14 dias para aparecer. Entre eles estão fortes dores de cabeça, calafrios e dores na panturrilha. "É importante procurar o quanto antes qualquer unidade de saúde para fazer o diagnóstico e começar o tratamento".