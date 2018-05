Perdas no comércio do DF com a greve dos caminhoneiros já chegam a R$92,5 milhões

De acordo com a entidade, o segmento atacadista ainda tem estoque para abastecer Brasília por 30 dias

Os prejuízos causados pela greve dos caminhoneiros no comércio do Distrito Federal já chegam a R$ 92,5 milhões, segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio (CNC), divulgado pela Fecomércio-DF. Os maiores prejuízos estão nos segmentos de combustíveis e lubrificantes, hiper e supermercados.

"Nós estamos orientando os empresários a não se aproveitarem da situação de greve, que é temporária, para aumentarem os preços. Não se trata de uma situação de escassez e sim de uma situação de crise. Não é justo se aproveitar dessa situação para aumentar o preço para o consumidor. Ao contrário, o empresário tem que pensar em fidelizar o cliente e ser solidário", afirma o vice-presidente da CNC e presidente da Fecomércio-DF, Adelmir Santana.

De acordo com a entidade, o segmento atacadista ainda tem estoque para abastecer Brasília por 30 dias.

"Como não estamos fazendo as entregas para Goiás, pois muitos atacadistas não estão conseguindo entregar suas mercadorias, o estoque consegue abastecer a cidade por esse tempo. Mas esperamos que a greve acabe o mais rápido possível", diz o vice-presidente do Sindicato do Comércio atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista-DF), Roberto Gomide Castanheira.

Enquanto o abastecimento nos supermercados esteve melhor nesta terça-feira, nos postos de combustível houve uma queda na reposição. "Os caminhões ainda estão saindo com escolta policial, mas o combustível tem acabado rapidamente nas bombas, por causa das filas de carro que estão sendo feitas nos postos da cidade. A nossa expectativa é que a situação se regularize no final da semana", relatou a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Distrito Federal (Sindicombustíveis), Elisa Schmitt.