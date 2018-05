Pelo menos sete deputados distritais podem perder foro

Levamento feito pelo Destak, baseado em dados públicos, aponta que outros sete políticos podem perder foro

A decisão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), que enviou na tarde de ontem o processo que envolve a deputada distrital Telma Rufino(Pros) sobre falsificação de diploma para ser julgado em primeira instância, abre caminhos para que cerca de sete outros deputados também percam o foro privilegiado.



Anteriormente, todos os casos relativos a deputados distritais eram julgados pelo Conselho Especial, sendo portanto, uma decisão inédita no Brasil. Agora é possível que outros deputados também réus no TJDFT percam esta espécie de foro privilegiado local.



O veredicto do TJDFT foi tomada de forma unânime pelos 16 desembargadores presente na sessão. O órgão se baseou na recente decisão do Supremo Tribunal Federal de limitar o foro privilegiado a parlamentares federais. O pedido para que essa medida se estenda a distritais partiu do procurador-geral do Ministério Público do DF, Leonardo Bessa.



Contatado pelo Destak, o Ministério Público informou que não é possível dizer com exatidão quantos parlamentares distritais podem perder o foro, pois muitos casos transitam em segredo de justiça. Cada caso será analisado individualmente conforme demanda, e em casos não relacionados ao mandato, outro deputados também podem perder o foro. Levantamento do Destak, contudo, apontou pelo menos sete.



O processo sobre a deputada Telma se trata de uma suposta falsificação de diploma, que a mesma teria cometido, em relação a própria graduação e pós-graduação. Em a nota a defesa da deputada afirmou que já esperava por esse resultado. "Recebemos a decisão com absoluta serenidade e confiança de que, em qualquer grau de jurisdição, os fatos serão precisamente estabelecidos e a sua inocência declarada", declarou o advogado Alex Valadares.