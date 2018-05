Pelo menos duas empresas de ônibus de Brasília não terão combustível nesta sexta

Metrô não irá parar porque é movido a energia elétrica, e não diesel

Duas empresas do transporte público do Distrito Federal poderão não rodar nesta sexta-feira (25) por falta de combustível. De acordo com a assessoria da Pioneira e da São José, o estoque de óleo diesel de suas garagens só garantem o funcionamento até esta quinta (24).



A Pioeneira é responsável pelo BRT e pelos transportes das regiões Sul do DF, como Gama, Santa Maria e Park Way. Já a São José atende as regiões de Taguatinga, Ceilândia e Brazlandia.



Ao Destak, a assessoria das outras empresas como Urbi, Marechal e Piracicabana o funcionamento estará garantindo nesta sexta-feira, porém o estoque do combustível já está se esgotando.



Já o Metrô informou, no começo da tarde desta quinta, que não terá alteração nos horários de funcionamento, já que não utiliza diesel para a movimentação dos trens.O metrô é movido por meio de energia elétrica.