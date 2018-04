Apreciação da Lei do Silêncio é adiada

Pauta deveria retornar ao plenário nesta terça-feira (3), porém, o tema será discutido entre comerciantes e moradores em reunião

Marcada para ser votada nesta terça-feira (3) pelos deputados distritais, a alteração da Lei do Silêncio foi adiada mais uma vez. O tema estava na pauta, porém foi retirado depois de uma reunião entre o presidente da Casa, deputado Joe Valle (PDT) e moradores do Plano Piloto.



Na justificativa, Joe Valle argumentou que irá juntar moradores e comerciantes para debaterem o tema antes da apreciação dos parlamentares nesta quarta-feira. Após o debate, o tema deverá entrar na pauta da próxima semana da Casa.



Atualmente, o limite máximo permitido é de 55 decibéis durante o dia e 50db no período da noite, em área mista, predominantemente residencial e de hotéis. Em regiões com empreendimentos comerciais, administrativos e institucionais, a tolerância é de 60db pela manhã e à tarde, e 55db à noite.





O projeto, de autoria de Ricardo Vale (PT), por outro lado, aumenta a tolerância para 75db durante o dia e 70db à noite em locais de natureza diversa.