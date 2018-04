Pela primeira vez, DF terá uma defensora pública-geral

Maria José Silva Souza de Nápolis será a primeira mulher a ocupar o cargo na história da capital

O governo do Distrito Federal nomeou nesta semana a nova defensora pública-geral do Distrito Federal. Escolhida pelo chefe do Executivo, Rodrigo Rollemberg (PSB), em uma lista tríplice, Maria José Silva Souza de Nápolis será a primeira mulher a ocupar o cargo na história da capital.



"É muito importante que mais uma mulher ocupe um espaço de poder. Isso é carregado de muito simbolismo e contou muito na minha decisão", afirmou o chefe do Executivo.



A nova procuradora deverá tomar posse no próximo dia 30 de abril. "Estou muito feliz com a oportunidade e a confiança. Sei dos desafios que vamos enfrentar e faremos nosso melhor, primando pela defesa dos vulneráveis do DF", disse Maria.



Nascida no Acre em 1981, Maria José se formou em direito pelo Centro de Ensino Superior de Jataí (Cesut) e fez pós-graduações em direito constitucional e civil. De 2005 a 2006, foi assessora do Ministério Público de Goiás.



Em 2007, ela começou a trabalhar na Defensoria Pública do DF e foi eleita duas vezes para integrar o Conselho Superior do órgão. Também foi professora do Centro Universitário do Distrito Federal, onde deu aulas de direito processual penal, em 2010.