Pela primeira vez, Codhab terá concurso público

Depois de cinco anos da autorização, foi publicado nesta sexta-feira (27) o edital para a realização do primeiro concurso público para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). Conforme o regulamento, são oferecidas 236 vagas, sendo 59 de provimento imediato e 177 para formação de cadastro reserva.



Do total, 45 vagas são reservadas a pessoas com deficiência, sendo 10 imediatas e 35 vagas para banco de aprovados. Os salários vão de 2.500 a R$ 4.995,45, para 40 horas semanais de trabalho.





Há chances de nível médio para os cargos de assistentes (agente administrativo, técnico em edificações e técnico em topografia) e chances de nível superior para analistas (para formados em administração, arquitetura e urbanismo, assistência social, contabilidade, direito e legislação e engenharia). Os aprovados ainda têm direito a vale-refeição de R$ 880 e auxílio-transporte de R$ 220.



As inscrições deverão ser feitas pelo site do Instituto Quadrix, pelo site www.quadrix.org.br, de 29 de agosto a 16 de outubro. As taxas custam R$ 33,50 para nível médio e R$ 41,50 para nível superior, e devem ser pagas até 19 de outubro. Candidatos que têm direito a isenção da taxa podem solicitar a dispensa do pagamento do valor de 13 a 17 de agosto.



Inédito

A Codhab foi criada em 2007, e desde então, nunca havia realizado certame para contratação de servidores. A realização do concurso foi aprovada em 2013, e desde então os concurseiros aguardavam a publicação do edital.