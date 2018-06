Pedágio da Rota dos Coqueiros tem reajuste a partir desta quarta

As tarifas de pedágio da concessionária, que dá acesso a praias do Litoral Sul e à Reserva do Paiva, serão reajustadas em 2,76%

A partir desta quarta-feira (14), as tarifas de pedágio da concessionária Rota dos Coqueiros, que dá acesso a praias do Litoral Sul e à Reserva do Paiva, serão reajustadas em 2,76%, conforme o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses. A mudança dos valores é autorizada pela Agência Reguladora de Pernambuco (Arpe).



Para se ter uma idéia, com o reajuste a tarifa para motos passa de R$ 2,90, nos dias úteis, e R$ 4,30, no final de semana, para R$ 3 e R$ 4,40, respectivamente. Já os valores cobrados para automóveis passeio, caminhoneta e furgão, com rodagem simples sobem de R$ 5,70, nos dias úteis, e R$ 8,60, no final de semana, para R$ 5,90 e R$ 8,80, respectivamente.



De acordo com a concessionária, a tarifa básica do final de semana é 50% superior ao valor dos dias úteis porque o estudo de viabilidade do projeto da rodovia considerou que a maioria dos usuários, nos finais de semana, tem como principal motivo o lazer, podendo optar pelo uso ou não da rodovia, ao contrário dos usuários em dias úteis, que têm como destino o trabalho, com restrições de opções.



O valor da tarifa que o usuário paga no pedágio é convertido em infraestrutura, serviços, atividades de educação para trânsito seguro e ações socioambientais para a comunidade do entorno onde a concessionária atua.



Com 6,5 km de extensão da PE-024, a via litorânea pedagiada liga os municípios de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho e também conta com cliclovia. Mais informações no site www.rotadoscoqueiros.com.br.