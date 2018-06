PE tem a 25ª morte por tubarão

O jovem de 18 anos que foi mordido por um tubarão no domingo é 65º ataque de tubarão em litoral pernambucano desde 1992

O jovem de 18 anos que foi mordido por um tubarão no domingo (3), na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira (4), no Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da capital pernambucana. Se a causa da morte for confirmada como ataque de tubarão, José Ernesto Ferreira da Silva será a 25ª morte registrada pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), que registra os casos desde 1992, em Pernambuco.



O jovem foi mordido enquanto estava na água com amigos no mar. Segundo os Bombeiros, ele estava em uma área funda, sinalizada por placas de alerta para ataques de tubarão, e um salva-vidas chamou sua atenção e o alertou, pedindo para que ele saísse do mar, mas o banhista ainda assim ele foi mordido na área da genitália e da perna esquerda. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 17h, na mesma localidade em que um homem foi mordido por um tubarão em abril, próximo à Igreja de Nossa Senhora de Piedade.



O resgate do rapaz foi feito pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado em estado grave ao Hospital da Aeronáutica, que fica localizado no mesmo bairro. Após ser estabilizado, ele foi conduzido para o Hospital da Restauração, no Derby, na área central do Recife. Lá, ele passou por uma cirurgia, que durou cerca de cinco horas, para retirada da perna, realizada por uma equipe composta por cirurgiões gerais, vasculares e ortopedistas. A morte ocorreu às 4h05. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). O enterro está previsto para acontecer na terça-feira (5), em Jaboatão dos Guararapes.



Boa Viagem é a praia que concentra o maior número de incidentes entre os 65 registrados em Pernambuco, totalizando 24 casos. No entanto, quando se leva em conta a localidade, a Igreja de Nossa Senhora da Piedade é a área que concentra o maior número de ocorrências. Com esse, sobe para 12 o número de ataques registrados no local, que apesar de ser oficialmente uma zona de risco e com proibição para banhos e práticas de esportes náuticos, por meio da Lei 21.402/99, continua sendo utilizada pelos banhistas.