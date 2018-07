PE abre inscrições para curso EAD em direitos humanos

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) de Pernambuco abre, nesta quinta-feira (5), as inscrições para a terceira edição do curso gratuito de Promoção dos Direitos Humanos nos Municípios de Pernambuco, na modalidade EAD, com carga horária total de 200h/aulas, dividida em cinco módulos e duração de quatro meses. O período para inscrição segue até o dia 15 de Julho.





Ao todo, são oferecidas 200 vagas. O endereço eletrônico para realização das inscrições e acesso ao edital é o www.sjdh.pe.gov.br Todos os candidatos deverão acessar este site e informar o número de documento de identidade, CPF, dentre outras informações solicitadas no corpo do edital. Feito isso, os inscritos passarão pela seleção que será realizada de acordo com critérios exigidos de acordo com o edital.O público alvo são gestores públicos, técnicos das gestões e servidores públicos municipais/estaduais de Pernambuco; e participantes de movimentos sociais e organizações da sociedade civil com atuação em Pernambuco. Do total de vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência, observando a habilitação técnica e critérios presentes no regulamento do certame.