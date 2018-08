PDT, PROS e Avante lançam Maurício Rands para governo de Pernambuco

Os diretórios do PROS, Avante e PDT em Pernambuco anunciaram, neste domingo (6), a composição de uma nova chapa majoritária, com o intuito de formar uma terceira via na disputa estadual. Para a vaga do governo, o nome é o do ex-deputado Maurício Rands (Pros) e como vice, concorre a ex-vereadora Isabella de Roldão (PDT). As duas vagas do senado vão ser disputadas pelo deputado federal Silvio Costa (Avante) e pelo vereador Jayme Asfora (Pros).A postulação é uma alternativa a candidatura da vereadora Marília Arraes (PT), que foi retirada pelo PT para que seja fechada uma aliança com o PSB no estadual e a neutralidade na disputa presidencial. O anúncio foi feito no auditório do empresarial RioMar, no Pina, zona sul do Recife.