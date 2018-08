PDT estuda lançar Túlio Gadelha como candidato ao governo de PE

O partido ainda estaria discutindo aliança com outras legendas, como o Avante e o PROS, para evitar a polarização PT e PSB no Estado

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) estuda lançar o advogado Túlio Gadêlha, de 30 anos, como candidato ao governo de Pernambuco. Namorado da apresentadora Fátima Bernardes, da Globo, ele é filiado ao partido, que disputa o pleito à Presidência com Ciro Gomes.



O partido já havia se colocado como neutro na disputa entre PT e PSB pelo cargo máximo no Estado, mas nesta quinta-feira (2) o deputado André Figueiredo, vice-presidente do PDT na Câmara, anunciou que a sigla já tinha sua própria candidatura a governador.



Além disto, o partido ainda estaria discutindo aliança com outras legendas, como o Avante e o PROS, para evitar a polarização entre Armando Monteiro (PT) e Paulo Câmara (PSB). Outros nomes cotados para a disputa do governo de Pernambuco são José Queiroz (PDT) e o deputado federal Sílvio Costa (PDT).



O PDT vem apostando em nomes jovens para o pleito deste ano. Entre eles estão o estudante de economia Gabriel Cassiano, 21 anos, pré-candidato a deputado estadual, por São Paulo, e Tábata Amaral, 24 anos, que concorre a uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília.