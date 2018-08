PDT declara apoio a candidatura de Rollemberg ao GDF

A sigla realizou convenção no sábado, porém não chegou em concesso; decisão foi anunciada nesta segunda

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) anunciou nesta segunda-feira (6) que irá apoia a candidatura a reeleição de Rodrigo Rollemberg (PSB) no governo do Distrito Federal. A sigla fez convenção no sábado (4), porém tinha adiado a decisão de quem apoiar.



Durante o período de pré-campanha, a sigla chegou a lançar dois nomes próprios para concorrem o Buriti - Joe Valle, atual presidente da Câmara Legislativa, e Peniel Pacheco. Porém, ambos desistiram.



Durante a convenção, ocorrida na sede nacional do PDT, ficou definido que o ex-deputado distrital Fábio Barcellos será o candidato da sigla ao Senado federal.



Rollemberg e Ciro

Rodrigo Rollemberg já buscava o apoio do PDT no DF desde o início das negociatas entre os partidos. O socialista chegou a declarar que na capital iria apoiar Ciro Gomes, candidato à presidência pelo PDT.



O chefe do Executivo local torcia para uma união nacional entre a sua legenda e a de Ciro Gomes. Porém, diante do impasse do PSB em lançar um nome próprio ou de dar apoio ao PDT, Rollemberg criticou o isolamento do seu partido.