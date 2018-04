PCDF faz buscas em cadeias públicas em operação contra facções

Foram alvos das ações as unidades prisionais do Novo Gama (GO) e Águas Lindas (GO)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta sexta-feira (27) a segunda fase da Operação Prólogo, que visa evitar a ampliação da participação de facções na capital. Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em cadeias públicas das regiões do Entorno.



Entre as unidades prisionais que são alvos dos policiais estão as localizadas no Novo Gama (GO) e Águas Lindas (GO). A busca é por detentos que se tornaram membros de facções com atuação em todo o país. "A realização de novas prisões, de pessoas já reclusas, tem a finalidade principal de desestimular outros detentos a ingressarem nesta ou em qualquer facção criminosa", afirma nota da polícia.



De acordo com a PCDF, durante as buscas foram encontradas "pequenas porções" de maconha e anotações com conteúdo criminoso. Elas serão analisadas pela corporação nos próximos dias.



A primeira fase da Operação foi deflagrada na última quarta-feira (26), quando foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão no Complexo Prisional da Papuda, em Brasília.



As ações são de responsabilidade da Coordenação de Combate ao Crime Organizado, ao Crime contra a Administração Pública e contra a Ordem Tributária (Cecor/PCD).