PCDF faz apreensões em 7 regiões administrativas por tráfico de anestésico

Os medicamentos, de uso controlado, são para uso veterinário, mas eram vendido para humanos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quinta-feira (17) a Operação K Nove, que apura o tráfico de anestésicos de uso veterinário, que eram vendidos para uso humano. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e três de prisão.



As buscas foram realizadas na Asa Sul, Asa Norte, Guará, Sobradinho, Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante e Taguatinga. Entre as pessoas detidas estão veterinários e empresários. Eles vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.



De acordo com a investigação, o grupo criminoso é composto por pelo menos seis pessoas, que traficavam o medicamento, que é de uso controlado. A venda era feita em veterinárias. A polícia apurou que pelo menos um usuário faleceu por overdose.



O nome da operação tem como referência o medicamento, cloridato de cetamina, chamado pelos traficantes pela letra K ou Special K. As buscas resultaram em uma apreensão de cerca de 69 frascos, entre eles injetáveis e gotas. Além disso, foram encontrados cerca de R$ 40 mil, em espécie.



Nos estabelecimentos veterinários alvos da polícia foram encontrados ainda medicamentos vencidos. Ainda não há informação se os mesmos estavam à venda.