PCDF deflagra operação contra venda de termogênicos proibidos

Três pessoas foram presas e outros 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta quinta-feira (12), três pessoas suspeitas de comercializarem termogênicos sem autorização da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa). O grupo também é acusado de comercializarem uma droga derivada do ecstasy, usada para emagrecimento.



Além dos três mandados de prisão e outros 27 de busca e apreensão foram cumpridos em lojas esportivas e casas de 13 regiões administrativas do DF. De acordo com a PCDF, ficou comprovado que os envolvidos estariam comercializando os produtos por meio da internet e de lojas físicas.



Os termogênicos são substâncias que atuam transformando em energia as calorias provenientes da gordura corporal e da alimentação de forma mais rápida, acelerando o metabolismo. O balanço final da quantidade de substâncias apreendidas não havia sido divulgado até a última atualização desta reportagem.



As três pessoas foram presas de forma temporária pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena vai de 5 a 15 anos de prisão.