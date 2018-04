PC identifica suspeito de assassinar estudante em Taguatinga

Jéssica Leite tinha 20 anos e foi assassinada em 2016 quando ia para a faculdade

Depois de dois anos da morte da estudante Jéssica Leite, 20 anos, a Polícia Civil do Distrito Federal conseguiu identificar o autor do homicídio. Diego Mourão de Amorim, 25, confessou ter assassinado a universitária porque a jovem teria se recusado a entregar o celular durante o assalto.



Jéssica foi assassinada em 2016, na EQNL 21/23, em Taguatinga quando caminhava para a Universidade Católica de Brasília (UCB), onde cursava jornalismo. O Corpo de Bombeiros tentou reanimá-la, mas a vítima não resistiu.



Ao delegado da Coordenação e Repressão de Homicídios, Filipe Campos, o rapaz disse que a vítima se recusou a entregar o celular. "Ele puxou, ela disse que não ia dar. Então, cravou a faca no peito da Jéssica", ressaltou o policial.



Diego Amorim está preso em regime semiaberto por furto desde julho de 2017 e será processado na Justiça mais uma vez. Além dele, Tatiana Pinto de Oliveira, de 29 anos, também teria participado do crime, porém ainda não foi presa.



"Nós vamos emitir um mandado contra ela hoje (sexta-feira) ainda", disse o delegado. Só depois da expedição do mandado de prisão preventiva é que ela poderá ser considerada foragida.