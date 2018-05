Paulo Messina marca 'live' para comentar briga com Cesar Benjamin

O secretário municipal da Casa Civil, Paulo Messina, se pronunciou sobre as declarações do secretário de Educação do município, Cesar Benjamin, por meio de seu Facebook, na manhã desta segunda (21). Os titulares das duas pastas brigam pela internet, desde que Benjamin declarou que sairia da prefeitura por conta de um desentendimento com Messina, mas, ainda no mesmo dia, voltou atrás e decidiu continuar no cargo.

"espertalhão" e "Napoleão de hospício" por Benjamin, Messina havia dito que não se pronunciaria sobre o caso, mas acabou reagindo às críticas, alegando que o episódio teve uma "escalada insana e bizarra". Prometeu ainda realizar uma transmissão ao vivo em seu Facebook, marcada para a próxima quarta (23), às 12h, para se pronunciar oficialmente.

Chamado de