Paulo Câmara fala em união em defesa de Lula

Após acordo entre PT e PSB, o governador de Pernambuco - pré-candidato à reeleição - destacou importância de aliança por candidatura do petista

Um dia após o acordo entre PT e PSB para eleição presidencial em 11 Estados e a a Executiva Nacional do partido ter anunciado a retirada da vereadora do Recife Marília Arraes da disputa pelo governo de Pernambuco, o governador e pré-candidato à reeleição, Paulo Câmara (PSB), fez declarações à uma rádio local, nesta quinta-feira (2), onde defendeu a união pela defesa da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência.



"A gente está no processo de fechamento. Temos a convenção no dia 5 de agosto. Houve um entendimento nacional em vários Estados pela aliança entre o PT, PSB e o PCdoB. Na verdade, nós buscamos desde o início esse debate para que a centro-esquerda pudesse se unir", disse o governador, em entrevista ao programa Cidade Em Foco, da Rede Agreste de Rádios. A ideia é que o senador Humberto Costa (PT) componha sua chapa como um dos nomes para o Senado.



O PSB tem como um dos principais objetivos nesta eleição a reeleição de Paulo Câmara (PSB). Vale destacar que em 2014, o socialista apoiou o senador Aécio Neves (PSDB) para a Presidência da República no segundo turno. Ele se posicionou de maneira favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).