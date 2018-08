Paulo Câmara deve ter mais tempo na TV que a soma de demais candidatos

Frente Popular de Pernambuco conta com 12 partidos e deve somar cerca de 10 minutos na propaganda eleitoral

Com a realização das convenções no último fim de semana e definição das composições das coligações, é possível estimar quanto tempo cada candidato a governador de Pernambuco vai contar para a propaganda eleitoral em rádio e TV - um meio estratégico para a comunicação das campanhas.



O governador e candidato à reeleição, Paulo Câmara (PSB), é quem mais vai dispor de tempo. Além do PSB, outros 11 partidos compõem a chapa: SD, PPL, PMN, PSD, PR, PP, PCdoB, PT, MDB, Patriota e PRP. Serão 10 minutos e 13 segundos.



A aliança com o PT, anunciada às vésperas da convenção e responsável por acirrar os ânimos no partido, foi estratégica não apenas em prol da neutralidade do PSB na disputa presidencial, como também para engordar o programa de Paulo Câmara em mais de dois minutos. A vantagem também será repetida em inserções que entrarão na programação das emissoras ao longo do dia.



O senador Armando Monteiro (PTB) é o candidato a governo com o segundo maior tempo entre os outros. Além do PTB, outros 12 partidos compõem a sua coligação: DEM, PSDB, PRB, Podemos, PSC, PPS, PMB, PSDC, PV, PSL, PHS e PRTB. Com isso, ele deve somar pouco menos de seis minutos.



Os candidatos que terão menos tempo para apresentar suas propostas são Danielle Portella (PSOL) e Julio Lossio (Rede), com cerca de 3 segundos, cada. Nesta segunda-feira (6), este último oficializou o empresário e advogado Luciano Bezerra como seu candidato a vice. O Rede também oficializou a advogada Adriana Rocha como candidata ao Senado. Durante a convenção, o partido já havia oficializado a candidatura do pastor Jairinho Silva ao Senado.