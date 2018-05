Paulista suspende coleta de lixo por falta de abastecimento

Diante da situação, 500 toneladas de resíduo domiciliar e entulhos deixam de ser recolhidos por dia em toda a cidade

Por conta da falta de abastecimento, decorrente da greve dos caminhoneiros, a empresa que presta serviço à Prefeitura do Paulista, município da região metropolitana do Recife (RMR), suspendeu temporariamente a coleta de lixo, nesta segunda-feira (28). Ao todo, 13 caminhões compactadores e outros seis do tipo caçamba paralisaram o serviço. Diante da situação, 500 toneladas de resíduo domiciliar e entulhos deixam de ser recolhidos por dia em toda a cidade.



A falta de combustíveis também continua comprometendo o trabalho de limpeza de canais e retirada de entulhos com a retroescavadeira; terraplenagem de vias com a máquina motoniveladora; poda de árvores com motosserra; e capinação com roçadeira. Todos eles já estão sem combustível. As cinco viaturas das equipes de fiscalização permanecem sem poder rodar.



O secretário de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Paulista, Tiago Magalhães, informou que o município está buscando alternativas para o problema. "A frota da empresa não conseguiu abastecer desde a semana passada. Montamos um esquema diferenciado de coleta, mas a falta de combustível obrigou a suspender o serviço. Apesar dessa situação, continuamos buscando uma solução para o problema e ainda hoje a coleta pode voltar a acontecer", frisou.