Medida foca na melhoraria da mobilidade urbana e devolução das calçadas para os pedestres. Última ação aconteceu nesta quarta-feira (25)

Carcaças de veículos que se encontravam em estado de abandono nas vias públicas de Paulista, no Grande Recife, foram removidas durante ação da Secretaria de Mobilidade e Administração das Regionais, nesta quarta-feira (25). Medida foca na melhoraria da mobilidade urbana e devolução das calçadas para os pedestres. Ao longo deste ano, cerca de 40 veículos abandonados foram removidos das ruas.



Desta vez, a iniciativa atendeu aos bairros da Conceição e Maranguape 2, resultando na remoção de quatro carcaças que ocupavam indevidamente as calçadas. Todos os veículos foram encaminhados ao depósito da prefeitura. Para realizar o serviço, os operários contaram com o auxilio de um caminhão reboque.



O vigilante, Alessandro da Silva Gomes, acompanhou de perto a operação realizada no bairro da Conceição, próximo a sua casa. "Não podemos dividir espaço com os veículos, calçada é lugar de pedestre. A iniciativa com certeza vai diminuir os riscos de acidentes, pelo menos nesse trecho da PE-22", afirmou.



Já o coordenador da operação, Albézio Melo, destacou que o trabalho também favorece o combate a endemias. "A iniciativa, que garante o fluxo necessário para as vias, também beneficia a saúde pública, acabando com os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika", ressaltou Albézio Melo.



A população pode participar de maneira efetiva com denúncias, por meio do número 99942-1363, ou indo à sede da Secretaria de Mobilidade e Administração das Regionais, localizada na rua Campo Grande, Aurora, por trás do estádio Ademir Cunha. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.