Paula Fernandes faz show na 82ª Festa do Pilar

História



A Festa do Pilar é um evento de cunho religioso que começou a ser realizado na cidade em 1936 com romaria em dedicação à Virgem do Pilar. Em 1978, a prefeitura oficializou a festa, que se assemelha a uma quermesse.



Dados históricos indicam que a capela é um marco zero da cidade, uma vez que ao seu redor surgiram os primeiros núcleos de moradores de Ribeirão.



Veja abaixo a programação completa:





Dia 28/04 - sábado



17h - Val Machado



18h - Thainá Cardoso



18h – Missa na Capela



21h - Paula Fernandes





Dia 29/04 – domingo



9h – Cavalgada – saída Complexo Ayrton Senna/ destino Capela do Pilar



17h - João Ramalho & Ulian



18h - Leon Félix



18h – Missa na Capela



21h - Eric Russi





Dia 30/04 – segunda-feira



19h30 – Missa na Capela





Dia 01/05 – terça-feira



10h – Missa tradicional na Capela



14h – Caminhada Mariana – saída Trevo da Estrada Santa Clara/ destino Capela do Pilar



16h - Missa Campal



18h - Olívia Ferreira



21h - Allan e Maicon

A cantora Paula Fernandes abrirá neste sábado (28) os festejos da 82ª edição da Festa de Nossa Senhora do Pilar, Ribeirão Pires. O evento gratuito acontece até 1º de maio. Além dos shows, a programação inclui cerimônias religiosas e gastronomia aos visitantes.De acordo com a Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires, serão instalados 12 chalés com opções de lanches de pernil, cachorro-quente, bolos e doces variados, batata frita, pastel, churrasco, entre outras opções.As atividades da tradicional festa acontecem na capela (avenida Santa Clara, s/n - bairro Santa Clara) e reúne as missas e romarias com as apresentações de artistas locais e reconhecidos nacionalmente.