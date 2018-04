Pastor abusava de crianças durante encontros religiosos

Um pastor evangélico de 52 anos foi preso, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, suspeito de abusar sexualmente de crianças menores de 12 anos. De acordo com as investigações, ele se aproveitava dos encontros dominicais e da evangelização para estuprar as vítimas. Apesar de o caso ter sido divulgado nesta segunda (16), a prisão ocorreu na última sexta-feira (13).





"Ele levava as meninas para uma piscina de plástico que alugava e cometia os abusos. Há relatos também de que ele praticava o crime na praia. Levava as vítimas para o mar, inclusive local, onde as crianças não alcançavam o solo, para que elas se abraçassem a ele, que cometia os atos libidinosos", detalhou.



Segundo o delegado, são quatro inquéritos. Um deles engloba quatro crianças que são netas da esposa dele. Os outros três inquéritos envolvem denúncias de outras três crianças que alegam ter sido abusadas pelo homem. "Também já recebemos informações de algumas mulheres, que, hoje, são adultas, que revelaram que durante a adolescência teriam sido abusadas por ele", comentou o gestor.



Em depoimento, o pastor negou as acusações de abuso sexual, Contudo, segundo o delegado, a tese dele é difícil se sustentar por conta da riqueza dos detalhes que as vítimas passaram para a polícia. O pastor está preso preventivamente por estupro de vulnerável no Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima. O crime prevê penas de 8 a 15 anos, por cada vítima.

O religioso começou a ser investigado após sete denúncias feitas por famílias de crianças da mesma igreja que ele fazia parte. Segundo o gestor do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), delegado Darlson Macedo, o homem levava as crianças para participar de atividades na praia e na piscina. Como elas eram pequenas e tinham baixa estatura, ele entrava com as meninas na água e cometia os atos libidinosos enquanto as abraçava.Ele era pastor há 20 anos e liderava a igreja Pentecostal Shalon. Ele teria estuprado, pelo menos sete crianças com idades entre 7 e 12 anos. Com uma das vítimas, o homem praticou sexo oral. Segundo o delegado, todas as crianças foram ouvidas por meio de uma escuta especializada e deram depoimentos semelhantes. As vítimas prestaram exame sexológico no Instituto de Medicina Legal (IML), que comprovou os abusos.