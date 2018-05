Passageiro de BRT leva três tiros durante assalto em Olinda

Um passageiro foi baleado durante assalto a um ônibus BRT, na manhã desta segunda-feira (7), em Olinda, no Grande Recife. O veículo da linha TI Pelópidas (PCR) fazia o percurso entre as estações Atacadão e Sítio Histórico, na PE-15, no bairro de Ouro Preto, quando três homens subiram no coletivo. Após anunciar o assalto, o trio roubou os passageiros, um deles atirou na vítima e depois fugiram.





De acordo com o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco, quatro passageiros foram à Delegacia do Varadouro, em Olinda, prestar queixa. Os criminosos levaram celulares e carteiras das vítimas. O efetivo do 1° Batalhão da Polícia Militar (BPM) deu início as buscas pelos suspeitos no entorno da região onde ocorreu o assalto.

A vítima teria realizado um movimento brusco no momento do assalto e os suspeitos acharam que poderia ser uma reação contra a investida. Como consequência, o passageiro foi baleado duas vezes no peito e uma terceira vez nas costas, quando ia pegar a carteira.Izaías Eliotério dos Santos, de 48 anos, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Tabajara, também em Olinda, e depois ele foi transferido para o Hospital Miguel Arraes, no município de Paulista, no Grande Recife. De acordo com a unidade de saúde, o estado do paciente é estável.