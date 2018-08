Partidos definem últimos nomes para disputa ao Estado

Pedro Fernandes, Garotinho e Wilson Witzel divulgam vices que vão compôr suas chapas para governador; e PRTB lança nome próprio para o posto

Na reta final das alianças políticas travadas pelos partidos nos bastidores, três legendas que ainda não haviam divulgado seus candidatos a vice-governadores revelaram a composição de suas chapas na noite da última segunda (6). Além disso, no mesmo dia, o PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) divulgou que pretende concorrer com um nome próprio. Com isso, praticamente todos os candidatos ao posto do Governo do Estado já ficam definidos.



O candidato do PRTB para o posto de governador do Rio será o subtenente da Polícia Militar André Monteiro, nome definido em reunião da executiva estadual, no último domingo (5), mas só divulgado formalmente nesta segunda (6). O partido também definiu seu candidato a vice: o atleta paralímpico Jonas Licurgo (PRTB).



Já os três candidatos que tinham vagas abertas e indefinições para o posto de vice-governador eram: Anthony Garotinho (PRP), Pedro Fernandes (PDT) e Wilson Witzel (PSC). O primeiro definiu o nome da vereadora de Duque de Caxias Leide, como sua candidata a vice, em uma aliança com o PRB (Partido Republicano Brasileiro). O segundo, por sua vez, também fez um acordo com outro partido para oficializar o vice, só que com o PSB (Partido Socialista Brasileiro). O escolhido foi o deputado estadual Dr. Julianelli. Por fim, o terceiro candidato, sem alianças, confirmou o vereador Cláudio Castro (PSC) como seu vice.