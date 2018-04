Parte do trânsito será desviado na Ponte do Bragueto

Reparos serão feitos na estrutura e a mudança deve se estender até fim de junho

Os órgãos de trânsito do Distrito Federal irão promover alterações no percurso da Ponte do Bragueto. A partir das 10h30 desta quinta-feira (12), o trecho da rodovia DF-002 sob a ponte, que liga o fim da W3 Norte ao início das vias L2 e L4 Norte, será desviado para o sentido contrário da via.



O motivo da alteração será uma reforma nas estruturas de fundação das pontes laterais leste e oeste. O desvio ficará ativo até o fim de junho.



Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), das três faixas da rodovia que levam à via W3 Norte, duas terão o sentido invertido para direcionar os veículos que vão no sentido oposto – onde o fluxo é maior. A da direita, mais próxima ao lago Paranoá, seguirá funcionando normalmente.