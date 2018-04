Parte do teto do shopping Via Parque desaba na Barra

Parte do teto do shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, desabou na manhã desta segunda (30). De acordo com a assessoria do local, o incidente aconteceu em um dos corredores da praça de alimentação. Algumas imagens dos estragos foram compartilhadas em redes sociais. Apesar do susto, não houve feridos. As causas do acidente ainda não foram informadas, mas o shopping segue funcionando normalmente.